Джон Сноу из «Игры престолов» раскрыл секрет выживания персонажей

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», в интервью для журнала Esquire рассказал, почему создатели сериала могут продлить жизнь некоторым героям.

Артист заявил, что Дэвид Бениофф и Дэн Вайс в зависимости от того, насколько им нравится, как актер справляется со своей ролью, могут принять решение о продлении его существования в сериале. Кит Харингтон привел в пример актера Кристофера Хивью, исполнившего роль одичалого Тормунда. «Кристофер мог стать тем маленьким персонажем, который придет и сразу покинет шоу, но Дэвиду и Бену понравилось, как Кристофер работал с ролью Тормунда», — пояснил он.

Материалы по теме «Говорю всем, что Давос сядет на Железный трон» Луковый рыцарь о проводах «Игры престолов», спойлерах и всхлипах Джона Сноу

Ранее в апреле актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, призналась, что ее посещали мысли о самоубийстве из-за негативных комментариев зрителей.

Премьера первой серии, вышедшей в России ночью 15 апреля, заключительного сезона «Игры престолов» побила несколько рекордов. В США ее посмотрели больше 17 миллионов человек. Помимо этого, эпизоду посвятили более пяти миллионов публикаций в Twitter, что сделало его самым упоминаемым в социальных сетях.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!