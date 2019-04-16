Культура
 
Последние новости
Россия резко нарастила транзит газа через Украину
Многодетные родители усыновили семь разлученных братьев и сестер
Савченко собралась бороться за власть на Украине
Найдено массовое захоронение принесенных в жертву людей
Пойманная на допинге россиянка подала в суд на российских медиков
Актеры «Игры престолов» открыли горячую линию и ответили на странные вопросы
Организатор блокады Крыма обратился к Зеленскому
Отдыхавшую в Чернобыльской зоне россиянку выгнали с Украины
Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу
Новости партнеров

В Китае цензура обрезала «Игру престолов»

Перейти в «Мою Ленту»

В Китае цензура обрезала первую серию заключительного сезона «Игры престолов». Об этом сообщает The Guardian.

Китайская цензура вырезала не только откровенные постельные, но и жестокие батальные сцены, нередко встречающиеся в сериале. В итоге первый эпизод восьмого сезона был сокращен на шесть минут.

«Я думал, что в версии, прошедшей одобрение цензуры, не будет только постельных сцен», — написал один из пользователей китайской социальный сети Weibo. «При просмотре я даже не волновался о том, что рядом со мной отец, ведь вырезаны даже сцены борьбы, вырезано то, без чего смотреть сериал становится бессмысленно», — пожаловался другой пользователь.

«Фанаты "Игры престолов" любят ее не из-за порно или жестокости, но за все, что в ней есть. Я не хочу пропускать ни единой секунды», — написал юзер с ником Wang Bubble.

Первая серия заключительной части «Игры престолов» вышла ночью 14 апреля. За сутки только в США ее посмотрели около 17,4 миллиона человек. Первый эпизод был слит в сеть за четыре часа до официальной премьеры.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Game of Thrones: Chinese fans angry as censorship results in 'castrated' debut
Первую серию финала «Игры престолов» слили в сеть раньше официальной премьеры
Первую серию «Игры престолов» посмотрело рекордное количество американцев
Содержание семи сезонов «Игры престолов» рассказали за четыре минуты в стихах
Другие материалы рубрики
Культура00:0315 апреля

Женщина, которая живет

Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
09:54Сегодня

Стала известна судьба спасенных из собора Парижской Богоматери реликвий

17:08Сегодня

Умерла актриса из сериала «Офис»

16:20Сегодня

Шнуров написал стихотворение о пожаре в Нотр-Даме

Культура00:02Сегодня
Владимир Волков

«Я даже не знаю, как ищут партнеров»

Владимир Волков — об отказе Гребенщикову, работе с Курехиным и «АукцЫоном»
15:3715 апреля

Нидерландские диджеи устроят вечеринку в московском особняке

14:20Сегодня

Серсея из «Игры престолов» пожаловалась на закадровый секс с одним из персонажей

12:20Сегодня

Анджелина Джоли поменяла фамилию

Культура00:0210 апреля

Доминирование и подчинение

Что не так с сексом в «Игре престолов» и почему феминистки снова против
11:32Сегодня

Отрывок из финала новых «Мстителей» утек в сеть

00:24Сегодня

Часть реликвий из собора Парижской Богоматери спасли

18:0513 апреля

Содержание семи сезонов «Игры престолов» рассказали за четыре минуты в стихах

Россия
«Это не какая-то российская беда»
Почему чиновники порой не слышат россиян и как им найти общий язык
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Мамы приносили мне выдержки из писаний»
В России хотят наказывать противников прививок. Что об этом думают врачи?
Нацепившая поводок на ребенка россиянка попала на видео
Назван источник дохода сына-семиклассника уральского мэра
Одобрение россиянами Сталина покоробило его правнука
Российские чиновники собрались судиться с бизнесменом из-за одной копейки
Все материалы
Мир
Firefighters work at Notre-Dame Cathedral in Paris, France, April 16, 2019. A massive fire consumed the cathedral on Monday, gutting its roof and stunning France and the world. REUTERS/Benoit Tessier - RC1424844C00Собор Парижской Богоматери пережил пожар
Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
«От здания ничего не останется»
Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
В Турции рассказали о целях использования С-400
Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле
Прокуратура высказалась о вероятности поджога Нотр-Дама
Власти рассказали о спасении Нотр-Дама за 15 минут до обрушения
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Команда Порошенко обратилась к сторонникам Зеленского
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Отец Зеленского назвал Коломойского самым порядочным олигархом
Савченко собралась бороться за власть на Украине
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Все материалы
Экономика
На новый уровень
В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
Партнерский материал
«Искусственный интеллект — уже реальность»
Как роботы изменят представление россиян о времени
«Я все делаю с удовольствием»
Пенсионный возраст — не помеха для начала нового дела
Названы самые востребованные в России профессии
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом
Дело арестованного в России инвестора из США начало разваливаться
Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
Уличенного в трехмиллиардной взятке депутата лишили дипломатического паспорта
Россияне устроили стрельбу по школьникам из автомобиля
Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Найдено массовое захоронение принесенных в жертву людей
США изменят орбиту луны
Су-25СМ уничтожили «врага» под Челябинском
Все материалы
Спорт
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Появилось видео боя 150-килограммового Дацика с 75-килограммовым блогером
Пойманная на допинге россиянка подала в суд на российских медиков
15-летняя фигуристка поделилась подробностями ухода от Плющенко
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом и признал его настоящим русским
Овечкина раскритиковали за драку с 19-летним россиянином
Овечкин прокомментировал нокаут 19-летнего соотечественника
Все материалы
Культура
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
Владимир Волков«Я даже не знаю, как ищут партнеров»
Владимир Волков — об отказе Гребенщикову, работе с Курехиным и «АукцЫоном»
В Китае цензура обрезала «Игру престолов»
Умерла актриса из сериала «Офис»
Шнуров написал стихотворение о пожаре в Нотр-Даме
Серсея из «Игры престолов» пожаловалась на закадровый секс с одним из персонажей
Все материалы
Интернет и СМИ
Пиратская Россия
 
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
«Иногда мне кажется, что это плохой сон»
Лучшие фотографы заглянули в лица людей, полные страданий и желания жить
Роскомнадзор спустя год констатировал невозможность заблокировать Telegram
Галкин намекнул на ксенофобию Собчак из-за слов о виновных в пожаре в Нотр-Даме
Charlie Hebdo поиронизировал над пожаром в Нотр-Даме
Украинский телеведущий пошутил о пожаре в Нотр-Даме и раскаялся
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
Дизайнер-бунтарь похвалился желанием пожертвовать деньги Нотр-Даму
Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой
Обнажавшаяся в храмах модель обрадовалась пожару в Нотр-Даме
Владельцы люксовой фирмы пожертвовали Нотр-Даму вдвое больше семьи миллиардера
Все материалы
Путешествия
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Хостелы в российских жилых домах запретили
Пассажирка кинула мелочь в двигатель самолета на удачу и оказалась в полиции
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Мужчина спас овцу-единорога от смерти при помощи пива
Королева красоты лишилась титула из-за любви
Пятилетний мальчик девять часов провел на дне колодца и выжил
Женщине посоветовали разорвать помолвку из-за поддельного кольца
Все материалы
Renault Arkana: реформа на платформе
Чем в Renault надеются заарканить российских покупателей
R8. Начало
Audi Avus — суперкар из Ингольштадта с деревянным мотором
Хайп
Ноздри на стероидах, китайская «приборка» — мы поездили на обновленной «семерке» BMW
Новая классика
Машины, которым в 2019 году исполняется 30 лет
«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей
Марка Buick показала в Шанхае ультрароскошный минивэн
Представлен первый электрический Aston Martin
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Частные дома в России стали дороже
Квартиру самого богатого россиянина выставили на продажу в Москве за миллиард
Ипотечные каникулы задумали сделать массовыми
Раскрыта стоимость самых дешевых домов Рублевки
Все материалы