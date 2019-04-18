Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда

Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в сериале «Игра престолов», стал гостем шоу Джимми Киммела, где раскрыл секрет своего фирменного взгляда. Видео с передачей опубликовано на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

После выхода первой серии восьмого шоу его пристальный взгляд с прищуром стал предметом многочисленных шуток. Интернет-пользователи начали создавать различные мемы, вставляя туда фото персонажа.

Как пояснил актер, секрет заключался в том, что из-за плохого зрения он почти ничего не видел на съемках, потому что не носил контактные линзы и очки. Его коллега Софи Тернер однажды заявила, что он смотрит «прямо в душу», на что Хемпстед-Райт пояснил, что не видит и ее тоже.

Материалы по теме Скажи-ка, тетя Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»

В интервью 20-летний артист также рассказал, что начал сниматься в «Игре престолов» в десять лет, поэтому проект длился на протяжении половины его жизни. Он признался, что из-за его участия в сериале школьные учителя относились к нему с интересом и пытались выяснить детали сюжета. Однажды он проспойлерил им судьбу героя Томмена Баратеона.

Премьера первой серии заключительного сезона «Игры престолов», состоявшаяся в России ночью 15 апреля, побила несколько рекордов. В США ее посмотрели более 17 миллионов человек. Помимо этого, эпизоду посвятили свыше пяти миллионов публикаций в Twitter, что сделало его самым упоминаемым в социальных сетях.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!