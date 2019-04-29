Кит Харингтон назвал любимую сцену в «Игре престолов»

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», назвал свою любимую сцену фэнтезийной саги. Его слова передает издание People.

Артист подчеркнул, что обожает эпизод смерти одичалой Игритт, которую играет супруга Харингтона Роуз Лесли. «Мне нравится ее смерть. Я знаю, это звучит странно. Мне кажется, она отлично справилась. А еще это первый раз, когда в "Престолах" использовали замедленную съемку, и мне показалось, что это очень красивый, спокойный момент на фоне бушующей битвы», — отметил Харингтон.

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В апреле актеры «Игры престолов» рассказали, какие сцены из сериала шокировали их больше всего. Харингтон счел самым шокирующим эпизодом смерть своего персонажа. Он добавил, что любимым партнером на съемочной площадке считает Лесли.

Харингтон и Лесли поженились в Шотландии в июне 2018 года. Пара познакомилась на съемках «Игры престолов» в 2012-м.

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