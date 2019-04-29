В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на доцента кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского университета Дарью Васильеву.

Она отметила, что писатель Джордж Мартин, романы которого легли в основу шоу, вдохновлялся сказочными мотивами и народным творчеством. Одним из таких мотивов она назвала змееборство — историю про то, как герой пытается одержать победу над «некой огнедышащей тварью».

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Васильева также провела параллель между Королем Ночи и Кощеем Бессмертным. «Все кощееподобные герои имеют особые отношения со смертью, они являются катализаторами хаоса», — пояснила она.

Доцент указала на то, что имя Джона Сноу «имеет общую семантику с Иваном, а в кельтско-германских языках такой персонаж часто зовется Джоном». Кроме того, Сноу проходит через такие этапы, как уход из дома, борьбы с испытаниями и становление в качестве лидера. По словам доцента, для сказки это типичные сюжетные повороты. Она заключила, что, согласно канонам, в конце герой все же займет Железный трон.

Осенью 2018 года ученые из Сибири с помощью разработанного ими антиплагиатора нашли в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» заимствования из советских фильмов. Речь шла о двух картинах по мотивам книг Кира Булычева об Алисе Селезневой — «Гостья из будущего» и «Лиловый шар».

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