В песне из второй серии «Игры престолов» нашли спойлер о судьбе Джона Сноу

Во второй серии финального сезона сериала «Игра престолов» персонаж Подрик Пейн исполнил песню Jenny’s Song, которую фанаты сочли масштабным спойлером. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фанаты вспомнили, что эта песня упоминалась в третьей книге саги «Песнь Льда и Пламени», которая легла в основу шоу. Они указали на то, что на протяжении всех сезонов создатели сериала использовали музыкальные композиции как способ рассказать истории героев, и в этом плане Jenny’s Song не считают исключением.

Далее следуют спойлеры к вышедшим сериям «Игры престолов».

В песне поется о простолюдинке Дженни, которая выходит замуж за Дункана Таргариена — родственника Дейенерис и Джона. Ради возлюбленной он разрывает помолвку с дочерью Лионеля Баратеона, тем самым разозлив своего отца Эйгона V. Кроме того, он отказывается от своих претензий на трон. Его история заканчивается трагично — он умирает во время пожара в Летнем замке. О дальнейшей судьбе Дженни в книге не рассказывается.

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Поклонники предполагают, что композиция может быть знаком того, что Джон Сноу откажется от Железного трона ради Дейенерис Таргариен. Они также считают, что текст песни намекает на то, что в финале пара погибнет. Отмечается, что в сериале песня звучит незадолго до того, как Джон признается Матери драконов, что его настоящее имя — Эйгон Таргариен, а значит, он является официальном наследником престола.

Премьера второй серии восьмого сезона состоялась 22 апреля. При этом уже 21 апреля эпизод стал доступен в интернете из-за ошибки программы частной подписки Amazon Prime.

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