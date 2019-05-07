Поведение героев «Игры престолов» в финальном сезоне сочли крайне нелепым

Кинокритик портала Mashable Адам Розенберг пожаловался на четвертый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» из-за нелепого поведения персонажей. По словам журналиста, герои сериала совершают нехарактерные для себя поступки ради того, чтобы подвести сюжетную линию к финалу.

Внимание! Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».

— kane thanos williamson (@llapskywalker) 07 мая 2019, 04:47

Розенберг раскритиковал сцену убийства второго дракона королевы Дейенерис. В этом эпизоде драконы подлетают к замку со стороны моря, после чего из-за скалы появляются корабли Эурона Грейджоя, которые расстреливают существо. Критик посчитал, что невозможно спрятать множество кораблей в солнечный день от надвигающегося флота, у которого в качестве разведчиков есть два дракона.

Он также назвал нелепым поведение Тириона Ланнистера, решившего подойти на опасно близкое расстояние к воротам Королевской Гавани, чтобы уговорить королеву Серсею сдаться. «Он действительно думал, что это сработает? Он что, не смотрел предыдущие семь сезонов "Игры престолов"?» — возмутился журналист, добавив, что Серсея, ранее нанявшая Бронна для убийства своих братьев, должна была приказать лучникам расстрелять Тириона.

В апреле актриса Лина Хиди, сыгравшая в сериале Серсею, призналась, что сцена секса ее персонажа с Эуроном Грейджоем показалась ей нелогичной.

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