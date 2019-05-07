В Starbucks отреагировали на появление стакана с кофе в «Игре престолов»

Представители сети кофеен Starbucks отреагировали на появление фирменного стакана из-под кофе в одной из сцен сериала «Игра престолов». Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте компании.

«Если честно, мы удивлены, что она не заказала "Драконий коктейль" (прохладительный напиток с манго, питайей, кокосовым молоком и льдом — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в сообщении.

6 мая сообщалось, что поклонники «Игры престолов» обнаружили в четвертом эпизоде восьмого сезона картонный стакан Starbucks. Он стоял на столе рядом с Дейенерис Таргариен (Эмилией Кларк). Представители телеканала HBO, выпускающего сериал, назвали произошедшее ошибкой и добавили, что королева Дейенерис «на самом деле заказывала травяной чай».

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