Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

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Актриса Белла Рэмси в роли Лианны Мормонт

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу. Об этом сообщает Daily Star.

«Я, наверное, посмотрю его, когда мне исполнится 18», — предположила 15-летняя звезда. Она добавила, что даже в тех в сериях, которые она видела, были моменты, когда отец и мать закрывали ей обзор. Они объясняли ей, что сцены выглядят слишком жестокими.

Далее следуют спойлеры к третьей серии восьмого сезона «Игры престолов».

«В прошлое воскресенье мне дали увидеть момент, где мою героиню убивают. И еще я немного посмотрела седьмой сезон», — добавила Рэмси. Она назвала смерть Лианны Мормонт великой и отметила, что «если умирать в "Игре престолов", то умирать хорошо».

Отвечая на вопрос о том, кто из оставшихся в живых персонажей должен сесть на Железный трон, актриса назвала достойной претенденткой Арью Старк. Кроме того, она отметила, что играющая Арью Мэйси Уильямс является для нее одной из любимых коллег по шоу.

В апреле пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение. Картинка была затемнена, поскольку действие очередной серии фэнтезийной саги происходит ночью во время снежной бури.

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