Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Поклонники сериала «Игра престолов» определили, кого убьет Арья Старк в ближайших сериях. Об этом сообщает портал The Wrap.

Далее следуют спойлеры к вышедшим сериям «Игры престолов».

В третьей серии восьмого сезона жрица Владыки Света Мелиссандра говорит Арье, что видит в ней тьму, из которой смотрят глаза, которые та «закроет навсегда». Она уточняет, что это карие, голубые и зеленые глаза.

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Фанаты шоу посчитали, что речь идет о конкретных персонажах. Они вспомнили, что в конце шестого сезона героиня уже убила кареглазого Уолдера Фрея, а в третьей серии восьмого сезона одержала победу над голубоглазым Королем Ночи. В связи с этим следующей жертвой дочери Эддарда Старка может стать зеленоглазая Серсея Ланнистер, уверены зрители.

Ранее несколько фанатов узнали, что произошло с принадлежащим Джону Сноу лютоволком Призраком. Питомца обнаружили в трейлере четвертого эпизода восьмого сезона. В сцене, длящейся полсекунды, он виден стоящим в толпе солдат перед Винтерфеллом на следующий день после битвы.

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