Поступок Дейенерис в пятой серии «Игры престолов» разозлил фанатов

Поклонники «Игры престолов» раскритиковали действия Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в пятой серии финального сезона. Многие выразили свое негодование в Twitter.

Внимание! Далее следуют спойлеры к пятому эпизоду восьмого сезона «Игры престолов».

В очередной серии фэнтезийной саги войска Дейенерис берут штурмом Королевскую Гавань, которую обороняет королева Серсея (Лина Хиди). Дракон Дейенерис уничтожает «скорпионов» и стены, после чего солдаты Серсеи сдаются в плен. В городе звучат колокола — сигнал к тому, что город взят, и что Дейенерис следует отозвать дракона. Вместо этого она решает сжечь город, а Серсея гибнет в подвале своего замка.

«Дейенерис — не самый мой любимый персонаж в "Игре престолов", но если ее убьют в следующем эпизоде как Безумного Короля, я буду очень зол», — написал пользователь @BagusTriCahyon6.

«Мы можем притвориться, что последних двух эпизодов не было? Прекрасная актерская игра, ужасный сценарий. Дейенерис заслуживает большего. Серсея заслуживает лучшей смерти», — написала @BethanMat.

— • ᴀ ʀ ʀ ó ᴡ • (@themoondust1994) 13 мая 2019, 04:39

Пользователи Reddit организовали поисковую бомбу (манипуляция результатами поисков в интернете) в адрес шоураннеров сериала Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса, в результате чего их фотографии возникают в Google Images при запросе «плохие писатели» (bad writers). В подразделе r/freefolk фанаты назвали действия Дейенерис нелогичными, а ее сумасшествие — неоправданным и не до конца проработанным на экране.

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