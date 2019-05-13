Софи Тернер раскрыла правду о появлении кофейного стакана в «Игре престолов»

В появлении кофейного стаканчика в четвертой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов» виновата Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен. Об этом заявила Софи Тернер во время разговора с Джимми Фэллоном. Видео с интервью опубликовано на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Далее следуют спойлеры к третьей серии восьмого сезона «Игры престолов».

Ведущий шоу показал исполнительнице роли Сансы Старк фотографию, на которой она изображена со своей коллегой Беллой Рэмси. На снимке Тернер держит бумажный стаканчик, который напоминает тот, что заметили в кадре зрители. Фэллон предположил, что именно она стала виновницей киноляпа, но знаменитость опровергла это.

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Она указала на изображение Рэмси, играющей Лианну Мормонт, и напомнила, что ее персонаж умер во второй серии. При этом кофейный стаканчик появился лишь в третьем эпизоде, добавила она. «Так почему я держу эту кофейную чашку? Это в другой сцене. И еще мы все имеем одинаковые стаканчики для воды, чая и всего остального», — пояснила актриса.

«Эмилия Кларк. Она и есть преступник», — заключила Тернер и отметила, что в кадре напиток стоит прямо перед ее коллегой.

6 мая фанаты сериала обратили внимание на то, что в серии «Игры престолов» показали картонный стакан с напитком из Starbucks. Позднее телеканал HBO удалил его из эпизода. При этом отмечалось, что появившийся в кадре напиток оказался не из кофейни Starbucks, как предполагали зрители, а был приготовлен прямо на съемочной площадке.

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