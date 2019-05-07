Фанаты «Игры престолов» нашли виновного в появлении стакана Starbucks в кадре

Интернет-пользователи нашли виновного в появлении стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Юзер Reddit с ником Tercio7 предположил, что напиток принадлежит Софи Тернер, исполняющей роль Сансы Старк.

Он опубликовал фотографию, на которой Тернер запечатлена со своей коллегой Беллой Рэмси. В руке у актрисы картонный стакан Starbucks, который по размерам напоминает тот, что заметили в кадре зрители.

Фото: Tercio7 / Reddit

«То чувство, когда намеренно оставляешь свою кофейную чашку прямо перед Дени, зная, что она возьмет всю вину на себя», — говорится в подписи к снимку. В комментариях звезду шоу назвали «Сансой Старк, главной бариста Севера» и обвинили ее героиню в попытке отравить Мать Драконов.

6 мая фанаты сериала обратили внимание на то, что в новой серии «Игры престолов» показали картонный стакан с напитком из Starbucks. Он стоял на столе рядом с героиней Эмилии Кларк, исполнившей роль Дейенерис Таргариен.

В ответ представитель телеканала HBO, выпускающего сериал, попытался свести киноляп к шутке. «Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай», — сказал он.

Представители сети кофеен Starbucks также отреагировали на забавный инцидент и выразили удивление, что героиня не заказала «Драконий коктейль» — напиток с манго, питайей, кокосовым молоком и льдом.

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