Фанаты «Игры престолов» принялись называть детей в честь персонажей сериала

Родители в США все чаще называют своих новорожденных детей именами персонажей из «Игры престолов». Об этом сообщает The Business Insider со ссылкой на Службу социального обеспечения.

Всего в 2018 году в стране появилось 560 девочек с именем Кхалиси — в «Игре престолов» в переводе с вымышленного дотракийского языка это слово означает «королева». Также среди девочек популярно имя Арья — в честь одного из главных персонажей Арьи Старк. Им в прошедшем году назвали 2545 новорожденных.

Согласно данным ведомства, эти два имени из сериала входят в тысячу самых популярных имен для новорожденных американцев. Отмечается, что желающих назвать ими своих детей с каждым годом становится все больше.

Ранее пользователи сети раскритиковали фигуру персонажа «Игры престолов» Дейенерис Таргариен, которая появилась в Дублинском музее восковых фигур. Актриса Эмилия Кларк, исполнившая эту роль, назвала произведение пугающим.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!