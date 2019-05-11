Ирландский музей превратил Дейенерис в Бэкхема и напугал Эмилию Кларк

Пользователи сети раскритиковали фигуру персонажа «Игры престолов» Дейенерис Таргариен, которая появилась в Дублинском музее восковых фигур. Работой осталась недовольна и сама актриса Эмилия Кларк, исполнившая эту роль. Об этом сообщает ирландское издание портала The Sun.

Снимок фигуры Дейенерис, сидящей на Железном троне, выложили в Instagram-аккаунте музея 24 апреля. К 11 мая он собрал только 182 отметки «нравится». Большинство комментаторов жестко отозвались о работе и заявили, что новый экспонат совершенно не похож на персонажа сериала.

«Серьезно, это что? Выглядит как женщина-Леголас», — написал в комментариях sami.viinikainen. «Выглядит так, будто кто-то пытался сделать Дэвида Бэкхема и передумал в процессе, более того, этот человек даже точно не представлял, как выглядит Дэвид Бэкхем или Эмилия Кларк», — считает пользователь whoiscatmcqueen.

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Сама Кларк назвала произведение дублинских мастеров пугающим. «Если кто-то хочет знать, как на самом деле выглядит мой брат, то вот — именно так он и выглядит, если воспользуется тушью и наденет парик», — сказала она в эфире вечернего шоу Джимми Киммела. По ее словам, на создание фигуры ушло полгода.

Представители музея пока не отреагировали на негатив, вызванный появлением нового экспоната.

Ранее в сети широко обсуждали ошибку создателей «Игры престола», забывших убрать из кадра бумажный стакан, похожий на стакан из кофейни Starbucks. Фанатов развеселил киноляп. В Starbucks в шутку посоветовали Дейенерис брать «драконий коктейль». Позже выяснилось, что напиток в стаканчике был приготовлен не в популярной сети кофеен, а на съемочной площадке, а компания HBO принесла извинения и стерла его из сериала.

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