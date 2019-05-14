Названы самые эпичные сражения «Игры престолов»

Портал Vulture составил список самых эпичных сражений в сериале «Игра престолов».

Далее следуют спойлеры к вышедшим сериям «Игры престолов».

Наиболее зрелищным признали нападение на Королевскую гавань, которое показали в пятой серии восьмого сезона. Во время эпизода поглощенная яростью и паранойей Дейенерис Таргариен сжигает город дотла, ее воины уничтожают всех на своем пути. Отмечается, что что решение режиссера Мигеля Сапочника снимать эту сцену днем является «ошеломляюще смелым актом кинопроизводства, который позволяет зрителем стать свидетелями каждой ужасной детали бойни».

На втором месте оказалась битва бастардов, произошедшая в девятом эпизоде шестого сезона. Журналисты похвалили ее за визуальную составляющую, а также указали на то, что в какой-то момент борьба между войсками Рамси Болтона и Джона Сноу становится столь жуткой, что «мертвые тела буквально нагромождаются друг на друга».

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Тройку замкнуло сражение одичалых и Ночного дозора с белыми ходоками, случившееся в восьмой серии пятого сезона. Во время битвы Король Ночи не только напал на рыбацкую деревню, но и оживлял всех убитых жертв одним поднятием руки.

В пятерку наиболее эпичных сражений также вошли битва у Черноводной (девятый эпизод второго сезона) и битва при Винтерфелле (третья серия восьмого сезона).

Ранее россияне назвали своих любимых персонажей «Игры престолов». Наиболее популярными оказались Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

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