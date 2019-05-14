Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»

В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Этих героев выбрали 24 процента респондентов. Мать Драконов оказалась наиболее популярна среди людей в возрасте от 18 до 24 лет. При этом чаще всего ее выбирали женщины. За Тириона чаще голосовали россияне старше 35 лет, в основном, мужчины.

Еще 11 процентов граждан проголосовали за Джона Сноу. Арья Старк набрала 6 процентов голосов. Каждый пятый респондент, который смотрел шоу, заявил, что у него нет любимого персонажа.

13 мая в сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов». В ролике продолжительностью полминуты показана разрушенная и усеянная пеплом Королевская Гавань, столица Семи Королевств, а также войско королевы Дейенерис Таргариен. Премьера финальной серии восьмого сезона состоится в ночь на 20 мая.

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