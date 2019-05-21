Главные события «Игры престолов» собрали в клип

@ultrabrilliant / Twitter

В сети появился фанатский ролик со сценами из каждого эпизода фэнтезийной саги «Игра престолов». Клип опубликован в Twitter пользователем @ultrabrilliant.

Материалы по теме Вышла последняя серия «Игры престолов» Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров

Ролик состоит из ключевых моментов каждой из 73-х серий «Игры престолов». На момент написания заметки фанатское видео собрало более 6,5 миллиона просмотров и более 300 тысяч лайков.

Премьера заключительного эпизода «Железный трон» состоялась в ночь на 20 мая. Серия установила рекорд телеканала HBO по просмотрам — ее посмотрели более 19,3 миллиона раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!