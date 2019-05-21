Финал «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам

Заключительную серию последнего сезона «Игры престолов» посмотрели более 19,3 миллиона раз. Это рекордное число просмотров для телеканала HBO, пишет The Hollywood Reporter.

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Премьера эпизода под названием «Железный Трон» состоялась в ночь на 20 мая. Серия длилась 82 минуты.

Предыдущий эпизод «Колокола» в первую ночь после премьеры, состоявшейся 12 мая, посмотрели более 18 миллионов раз.

Ранее в мае стало известно, что более миллиона поклонников «Игры престолов» потребовали от телеканала HBO переснять восьмой сезон саги.

«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

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