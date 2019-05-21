Финал «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам

Заключительную серию последнего сезона «Игры престолов» посмотрели более 19,3 миллиона раз. Это рекордное число просмотров для телеканала HBO, пишет The Hollywood Reporter.
Премьера эпизода под названием «Железный Трон» состоялась в ночь на 20 мая. Серия длилась 82 минуты.
Предыдущий эпизод «Колокола» в первую ночь после премьеры, состоявшейся 12 мая, посмотрели более 18 миллионов раз.
Ранее в мае стало известно, что более миллиона поклонников «Игры престолов» потребовали от телеканала HBO переснять восьмой сезон саги.
«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.
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