Лина Хиди отказалась сниматься в сценах «Игры престолов» с бывшим возлюбленным

Актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», отказалась сниматься в одних сценах со своим коллегой Джеромом Флинном, который сыграл в сериале наемника Бронна. Об этом сообщает The Sun.

По информации источников издания, знаменитости раньше состояли в отношениях и прошли через болезненное расставание. После этого Хиди попросила создателей сериала распланировать съемки таким образом, чтобы ей не пришлось пересекаться с бывшим возлюбленным на площадке.

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Отмечается, что актеры старались держать в секрете свою личную жизнь, однако им было неловко присутствовать вместе на работе. Представители телеканала HBO и самой Хиди отказались комментировать ситуацию, однако источники The Sun рассказали, что артистка искренне ненавидит Флинна, с которым начала встречаться в 2003 году.

В феврале Хиди рассказала, что ее карьера пострадала из-за домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна. По словам артистки, кинематографист дважды намекал ей на секс, однако получил отказ. После этого студия Miramax, сооснователем которой является Вайнштейн, перестала предлагать Хиди роли в своих проектах.

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