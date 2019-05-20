Звезда «Игры престолов» призналась в изнурительных голодовках

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», страдала расстройством пищевого поведения. Об этом она рассказала в интервью изданию The Sunday Times.

23-летняя знаменитость призналась, что в подростковом возрасте изнуряла себя голодовками, из-за чего в 19 лет столкнулась с проблемами со здоровьем — у нее в течение целого года не было менструации. По словам звезды, она была помешана на подсчете калорий, так как находилась в центре внимания в «самые неловкие, неудобные, неуверенные в себе годы» и испытывала трудности с восприятием собственной внешности.

Материалы по теме Вышла последняя серия «Игры престолов» Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров

Тернер заявила, что музыкант Джо Джонас, за которого она вышла замуж в начале мая, спас ей жизнь. «Он сказал, что не может быть со мной, пока я не полюблю себя. Он не может видеть, что я люблю его больше, чем саму себя», — вспомнила актриса.

Она рассказала, что после пережитой анорексии отказывается от любых ролей, которые требуют от нее сбросить вес. Она пояснила, что это плохо может сказаться на ее психическом здоровье.

В апреле Софи Тернер рассказала, что раньше часто думала о самоубийстве. По ее словам, она боролась с депрессией в 2013 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



