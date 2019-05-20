Звезда «Игры престолов» предупредила зрителей о разочаровывающем финале

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», заявила, что финальный эпизод эпопеи расстроит всех поклонников. Об этом сообщает The Mirror.

Тернер подчеркнула, что она довольна тем, как завершился сериал, однако сомневается, что ее мнение разделят зрители. Также актриса добавила, что она взрослела вместе со своим персонажем и в настоящее время переживает кризис идентичности, пытаясь понять, кто она без своего альтер-эго.

Финальный эпизод «Игры престолов» выйдет 20 мая. Это послужит причиной того, что более 10 миллионов американцев не придут на работу в понедельник. Помимо этого, 2,9 миллиона человек собираются опоздать на работу, еще 3,4 миллиона будут работать удаленно.

Ранее стало известно, что более миллиона поклонников сериала потребовали от телеканала HBO переснять восьмой сезон сериала. «Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными сценаристами, когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которому можно было бы обратиться. Этот сериал заслуживает финального сезона, который будет иметь смысл», — говорится в тексте петиции.

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