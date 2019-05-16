Актриса из «Игры престолов» призналась в ежедневной ненависти к себе

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», испытывала проблемы с самооценкой во время съемок шоу. Об этом она сообщила в подкасте Happy Place.

Знаменитость рассказала, что ее взяли в проект, когда ей было 13 лет, в связи с чем она достаточно рано столкнулась с критикой в социальных сетях.

В определенный период своей жизни она каждый день думала о том, как сильно ненавидит себя. «Доходило до того, что я практически жаждала чего-то негативного, что позволило бы мне просто погрузиться в эту яму печали», — вспомнила артистка.

«Я до сих пор иногда лежу в 11 вечера в кровати и говорю себе обо всех вещах, которые ненавижу в себе», — призналась Уильямс и добавила, что работает над этой проблемой. Она заявила, что первый шаг к обретению счастья — это сосредоточиться на том, чтобы быть собой, а не пытаться соответствовать ожиданиям окружающих.

Комментируя окончание сериала, актриса отметила, что теперь хочет нормальной жизни. «Мне не нужен этот безумный, сумасшедший мир, потому что он того не стоит», — сказала она.

В апреле коллега Уильямс Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, рассказала, что раньше часто думала о самоубийстве. По ее словам, она боролась с депрессией в 2013 году.

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