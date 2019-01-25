Арья из «Игры престолов» пообещала фанатам разочарование от финала

Английская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале «Игра престолов» Арью Старк, рассказала о том, что думает о финале шоу, в интервью для Sky News.

Актриса поделилась переживаниями о том, что день, когда «Игра престолов» подойдет к своему концу, становится все ближе, и отметила: «Но все хорошее должно когда-то заканчиваться».

На вопрос о том, будут ли фанаты довольны концовкой шоу, девушка ответила: «Я не уверена, что кто-то будет удовлетворен». Однако затем добавила: «Никто не хочет, чтобы это заканчивалось, ведь так? Но я очень горжусь финальным сезоном».

Ранее в сети появился официальный тизер последнего сезона «Игры престолов», который стартует 14 апреля. Поклонники шоу нашли в нем подтверждение одной из фанатских теорий, связанных с судьбой Брана Старка. Также стал известен предположительный хронометраж серий последнего сезона.

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