Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа

Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в сериале «Игра престолов», оказался шокирован судьбой своего персонажа. Об этом сообщает портал Entertainment Tonight.

Далее следуют спойлеры к шестой серии восьмого сезона «Игры престолов».

По словам артиста, он ожидал, что его герой окажется Королем Ночи, а не займет Железный трон. Многие фанатские теории указывали на то, что Бран является предводителем армии белых ходоков, и актер был с ними согласен. Кроме того, он вспомнил пятый сезон, когда Бран практически не появлялся в кадре, а шоураннеры предложили ему взять год отпуска. Тогда он решил, что его героя планируют убить.

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Хемпстед-Райт не подозревал, что персонаж станет правителем, до тех пор, пока не получил сценарий шестой серии. «Когда я прочитал сценарий последнего эпизода, я вскочил и почувствовал, что мне надо немного пройтись по квартире. Это было из-за того, что у меня болели ноги. Ничего общего со сценарием», — сказал актер, чей персонаж в шоу был лишен возможности ходить после того, как его вытолкнули из окна.

По мнению звезды «Игры престолов», Бран — не самый подходящий кандидат на Железный трон. Хемпстед-Райт считает, что правителем должен был стать Ходор.

Последняя серия «Игры престолов» вышла 19 мая. Ранее поклонники сериала создали петицию с требованием переснять финальный сезон, который они сочли неудачным. В настоящее время она собрала 1 249 891 подписей.

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