В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп

В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки. Киноляп заметили фанаты фантастической саги.

Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».

На 46-ой минуте 6 серии заключительного сезона «Игры престолов» поклонники разглядели две пластиковые бутылки. Необычный реквизит появляется в сцене советов лорда Вестероса. HBO пока не прокомментировал ошибку.

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Если предыдущие неточности, например, попадание в кадр бумажного стакана из-под кофе или «еще одна рука» Джейме Ланнистера на промо-кадре становились поводами для шуток, то новая оплошность разозлила зрителей.

Ранее в мае стало известно о том, что больше миллиона фанатов эпопеи подписали петицию с требованием переснять заключительную часть «Игры престолов», хотя предпоследняя серия «Колокола» побила рекорд выходивших ранее эпизодов, ее увидело больше 18 миллионов человек.

Заключительная серия «Игры престолов» вышла 20 мая.

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