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Финал «Игры престолов» признали провальным

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Кинокритики и поклонники «Игры престолов» посчитали провальным заключительный эпизод фэнтезийной саги. Журналисты западных изданий назвали концовку скомканной.

Внимание! Далее следуют спойлеры к шестой серии восьмого сезона «Игры престолов».

Кинообозреватель USA Today Келли Лоулер отметила, что шоу, которое с первых серий отказывалось от клише фэнтезийных сериалов и фильмов, в финале оказалось слишком сентиментальным и добрым. Отрицательные и положительные персонажи «получили по заслугам», несмотря на то что в ранних сезонах такое демонстрировалось крайне редко.

«"Железный трон" (название финальной серии — прим. «Ленты.ру») мог бы стать хорошей концовкой для другого, доброго телесериала. Но "Престолы" за годы существования рассказывали историю, в которой хорошие парни не выигрывают, а плохие не расплачиваются за содеянное. Мир, который создали авторы, был несправедлив, и добрые люди страдали в нем без причин — и в том числе поэтому шоу стало таким хитом, поэтому оно выглядело реалистичным несмотря на фэнтезийную вселенную», — объяснила Лоулер.

Критик издания The Guardian Люси Манган заявила, что продюсеры поторопили события восьмого сезона, из-за чего со многими персонажами обошлись незаслуженно. Обозреватель Forbes Эрик Каин пришел к схожему выводу: «В идеальном мире седьмой сезон должен был состоять из десяти эпизодов, посвященных противостоянию Королю Ночи. Десять серий восьмого сезона раскрывали бы конфликт Серсеи и Дейенерис, которая за это время превратилась бы в опасную и нестабильную завоевательницу. Девятый сезон содержал бы падение Серсеи и борьбу против "Королевы пепла", освобождение человечества — через кровь и огонь».

Опубликованную на Change.org петицию с требованием переснять восьмой сезон на момент написания заметки подписали более 1,3 миллиона человек.

Ранее 21 мая сообщалось, что в первую ночь после релиза финальный эпизод «Игры престолов» посмотрели рекордные 19,3 миллиона раз.

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