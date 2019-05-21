Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала. Об этом сообщает издание The Huffington Post.

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

В июне 2018 года татуировщица Лорен Уинзер поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком, на котором запечатлена рука Тернер с изображением лютоволка. Надпись под ним гласила: «Стая выживет».

First tattoo back home! Thank you so much for getting this from me @sophiet ! 🐺 bad ass ! Фото опубликовано @laurenwinzer

После публикации фото некоторые поклонники шоу предположили, что татуировка артистки может быть ключом к тому, чем завершится последняя серия. Они указывали на то, что лютоволки являются символом дома Старков, а значит, потомки Эддарда Старка в итоге останутся в живых.

Тогда звезда опровергла догадки фанатов сериала, утверждая, что просто набила на руке цитату из «Игры престолов». Тем не менее шестая серия восьмого сезона подтвердила, что ее татуировка была спойлером. В этом эпизоде героиня Тернер стала правительницей Винтерфелла, а ее брат Бран Старк сел на Железный трон. Арья Старк и Джон Сноу также остались в живых.

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Ранее Софи Тернер отреагировала на требование фанатов сериала переснять финальный сезон. По ее мнению, каждый зритель имеет в голове картину того, как должно закончиться шоу, а когда реальный сценарий не совпадает с его личными представлениями, он начинает паниковать и ненавидеть этот проект. Она отметила, что подобные петиции являются неуважительными по отношению к создателям «Игры престолов».

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