Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов». Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу.

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария. Из него он узнает, что его герой в финале убьет Дейенерис Таргариен. Играющая ее Эмилия Кларк в этот момент улыбается и сползает под стол.

В опубликованном пользователем skoteh ролике видно, как исполнитель роли Вариса Конлет Хилл читает сценарий с обеспокоенным лицом, а затем откладывает его. Ранее актер уже высказывал недовольство тем, что создатели шоу решили убить его персонажа в пятом эпизоде восьмого сезона. Тогда он признался, что принял этот сюжетный поворот слишком близко к сердцу.

На видео пользователя Scavenger_Jess запечатлено, как актеры отреагировали на гибель Короля Ночи. Они начали радостно кричать и хлопать, когда узнали, что предводителя белых ходоков убьет Арья Старк.

Ранее программный директор HBO — компании, выпускающей сериал «Игра престолов», — Кейси Блойс ответил на критику заключительного сезона фантастической саги. По словам Блойса, тот факт, что окончание сериала понравится не всем, был очевиден, однако угодить всем фанатам сериала невозможно.

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