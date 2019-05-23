Большинство зрителей оказались довольны финалом «Игры престолов»

Большинство зрителей оказались довольны финалом сериала «Игра престолов». Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult, опубликованные на официальном сайте компании.

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Отмечается, что шестую серию восьмого сезона посмотрели 19,3 миллиона человек, из них 13,6 миллиона смотрели ее в прямом эфире. После премьеры эпизода, которая состоялась 19 мая, кинокритики признали концовку провальной.

Несмотря на это, 64 процента респондентов заявили, что им понравилось, как завершилась «Игра престолов». Из них 26 процентов выбрали вариант «Мне очень понравилось». 34 процента посчитали серию неудачной. Средняя оценка финального эпизода составила 6,43.

Ранее программный директор HBO — компании, выпускающей сериал «Игра престолов», — Кейси Блойс ответил на критику заключительного сезона фантастической саги. По словам Блойса, тот факт, что окончание сериала понравится не всем, был очевиден. «Всегда грустно, когда шоу разъединяет, но это часть телевизионного цикла, который идет дальше. Но мы очень гордимся этим проектом», — признался он. Блойс добавил, что нельзя угодить всем фанатам шоу.

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