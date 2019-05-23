Подсчитано количество смертей в «Игре престолов»

Издание The Washington Post опубликовало иллюстрированный гид обо всех умерших персонажах сериала «Игра престолов». В шоу погибли 6887 героев.

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

Самым жестоким оказался финальный восьмой сезон. В нем насчитали 4548 трупов. Гибель Дейенерис Таргариен сочли наиболее важной в сезоне. Кроме того, отметили таких первостепенных героев, как Серсея и Джейме Ланнистеры, Эурон Грейджой, Джорах Мормонт, Мелисандра, Варис, Теон Грейджой, Миссандея, Король Ночи, Сандор Клиган, драконы Рейгаль и Визерион. В последних сериях также убили почти две тысячи белых ходоков и 720 лошадей.

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Меньше всего смертей показали в первом сезоне — их было 59. Среди наиболее ярких погибших героев выделили Неда Старка, кхала Дрого, Роберта Баратеона и Визериса Таргариена.

Чаще всего шли на убийство дракон Дрогон (1426 жертв), Арья Старк (1278 жертв), дракон Рейгал (273 жертвы), Серсея Ланнистер (199 жертв) и Джон Сноу (112 жертв). Большинство героев погибали в Винтерфелле (3709 смертей), Королевской Гавани (1357 смертей) и во время схваток за Стеной (1092 смерти).

Авторы гида также назвали самые жестокие битвы сериала. Больше всего людей погибли в сражении за Винтерфелл (3512 смертей), во время сожжения Дейенерис Королевской Гавани (1020 смертей) и в ходе попытки поймать одного из белых ходоков для Серсеи (849 смертей).

Ранее в сети появился фанатский ролик со сценами из каждого эпизода фэнтезийной саги. В настоящее время видео набрало 12,6 миллиона просмотров.

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