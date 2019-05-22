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Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером для роли Дейенерис в «Игре престолов»

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Актриса Эмилия Кларк вдохновлялась записями речей диктаторов, в том числе Адольфа Гитлера, готовясь к роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Об этом она рассказала в интервью Variety.

По словам артистки, поскольку ее персонажу нужно было выступать с речью на выдуманном языке, ей помогло изучение речей иностранных исторических фигур.

«Я пересмотрела уйму видео — теперь это выглядит смешно — c диктаторами и вождями, вещающими на разных языках, чтобы проверить, смогу ли я понять, о чем они говорят, не зная этого языка. И у меня получилось! Вы очень легко можете понять что, ***** [черт подери], говорит Гитлер», — заявила Кларк.

Актриса также поведала, что очень долго готовилась у себя дома к финальной речи Дейенерис перед своим войском в последней серии восьмого сезона. «Я обращалась ко всему Белфасту через окно. Ну, оно было закрыто, потому что я не хотела, чтобы люди подумали, что я по-настоящему схожу с ума», — добавила она.

После выхода заключительной серии «Игры престолов» Кларк обратилась к поклонникам, заявив, что съемки в сериале сформировали ее как женщину и как актрису.

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