Эмилия Кларк ответила назвавшим своих детей Кхалиси или Дейенерис родителям

Актриса Эмиля Кларк, сыгравшая роль королевы Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», обратилась к родителям, которые назвали своих детей в честь Матери драконов. Ее слова передает издание The New Yorker.

Далее следуют спойлеры к пятой серии восьмого сезона «Игры престолов».

«Я полагаю, что они назвали их [детей] Кхалиси, вдохновившись ее силой», — заявила артистка. Она не отрицает, что под конец сериала героиня раскрывает самые темные стороны своего характера. «Но от этого она не перестает быть сильной женщиной», — заверила Кларк.

«Кхалиси — прекрасное имя», — сказала звезда сериала. По ее мнению, скоро все забудется, а люди, встречающие девочек с таким необычным именем, будут называть его сказочным. На вопрос о том, есть ли у нее пожелания для девочек, которых назвали в честь главной героини «Игры престолов», она ответила :«Работайте, девчонки!»

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В настоящее время в США проживают 560 детей с именем Кхалиси. Также в прошлом году 163 ребенка были названы Дейенерис. Сразу после выхода пятой серии восьмого сезона матерей, решившихся назвать дочерей именно так, спросили, не жалеют ли они об этом после того, как в предпоследнем эпизоде Дейенерис Таргариен сожгла Королевскую Гавань дотла, убив не только свою противницу Серсею Ланнистер, но и мирных жителей.

Ранее в мае стало известно о том, что более миллиона фанатов эпопеи подписали петицию с требованием переснять заключительную часть «Игры престолов».

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