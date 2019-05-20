Эмилия Кларк рассказала о превращении в женщину на съемках «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль королевы Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», обратилась к поклонникам. Она записала в Instagram обращение, в котором попрощалась со своим персонажем.

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«"Игра престолов" сформировала меня как женщину, как актрису и как человека. Мне жаль лишь, что мой дорогой отец не с нами, чтобы увидеть это», — подчеркнула Кларк.

«История Матери драконов заняла для меня всю взрослую жизнь, а сама героиня заняла мое сердце. Я истекала потом в драконьем огне, проливала слезы над теми, кто слишком рано покинул нашу семью», — добавила актриса.

Ранее 20 мая сообщалось, что телеканал HBO выпустил последнюю, шестую серию восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов».

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