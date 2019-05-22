Женщинам в «Игре престолов» оставили только 25 процентов реплик

Женщины в сериале «Игра престолов» говорят в три раза меньше, чем мужчины. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на исследование компании Ceretai.

Отмечается, что мужским персонажам принадлежит около 75 процентов всех реплик, в то время как ситуация с героинями шоу меняется от сезона к сезону. Несмотря на то что в последних сериях женские персонажи играли центральную роль в сюжете, именно восьмой сезон стал для них самым немногословным. Чаще всего женская речь звучала в четвертом сезоне.

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Согласно результатам анализа, почти половина женских реплик принадлежат Дейенерис Таргариен и Серсее Ланнистер. Что касается последнего эпизода, вышедшего 19 мая, то в нем мужчины говорят 80 процентов фраз, а женщины — 20 процентов.

Как пояснили в Ceretai, для проведения исследования они использовали машинное обучение. Точность этого алгоритма составляет около 85 процентов.

Ранее актер Кит Харингтон, играющий Джона Сноу, ответил критикам, обвиняющим сериал в сексизме. «Почему они должны быть положительными персонажами просто из-за того, что они женщины? Они самые интересные героини в шоу. И именно этим всегда славилась "Игра престолов"», — заявил артист.

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