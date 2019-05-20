Кит Харингтон высказался о сексистском финале «Игры престолов»

Актер Кит Харингтон ответил критикам, обвиняющим сериал «Игра престолов» в сексизме. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Далее следуют спойлеры к восьмому сезоны «Игры престолов».

Исполнитель роли Джона Сноу выразил обеспокоенность тем, что две самые сильные женщины шоу — Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен — терпят поражение в финальном сезоне. Несмотря на это, он не согласился с теми, кто видит в смерти этих героинь гендерную дискриминацию.

«Почему они должны быть положительными персонажами просто из-за того, что они женщины? Они самые интересные героини в шоу. И именно этим всегда славилась "Игра престолов"», — заявил артист.

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По его словам, не все сильные женщины являются хорошими людьми, в том числе и Дейенерис. «Если вы проследите всю ее историю, то увидите, что она делает ужасные вещи. Она убивает людей. Она сжигает их заживо», — напомнил Харингтон и добавил, что поклонники сериала знали, что с этим персонажем что-то не так, но продолжали отрицать это и поддерживать ее.

«Из-за этого развернется дискуссия, но в этом шоу не сделали ничего такого, что противоречило бы характерам героев. И где вы видели, чтобы женщина играла диктатора?» — заключил актер.

Телеканал HBO выпустил последнюю, шестую серию восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов» 19 мая. Сериал выходил с апреля 2011 года.

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