Названа лучшая серия «Игры престолов»

Британское издание The Guardian составило рейтинг всех серий «Игры престолов».

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

Наиболее удачным признали эпизод второго сезона под названием «Черноводная». На протяжении всей серии показывается битва при реке Черноводной и осада Королевской Гавани войсками Станниса Баратеона. Ее назвали «идеальным телевизионным часом», а также похвалили за сценарий Джорджа Мартина и за режиссуру — Нила Маршалла.

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На втором месте разместилась «Красная свадьба» из третьего сезона. Отмечается, что она заставила фанатов шоу кричать, ведь в ней сразу показали смерть нескольких Старков — Кейтлин, Робба и Талисы.

Третье место отдали серии шестого сезона «Битва бастардов». Ее сценарий написали создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, а режиссером стал Мигель Сапочник. Показанное в эпизоде сражение назвали амбициозным и, возможно, одним из лучших в сериале. Самым шокирующим моментом сочли победу Сансы Старк над Рамси Болтоном и ее речь для него.

Четвертое место занял девятый эпизод первого сезона «Бейелор». Пятое — пятая серия третьего сезона «Поцелованная огнем».

Ранее сообщалось, что сделанная летом 2018 года татуировка Софи Тернер, исполняющей роль Сансы Старк, оказалась спойлером к финалу сериала. На руке актрисы изображен символ дома Старков — лютоволк, а под ним написано: «Стая выживет». Арья, Санса и Бран Старки действительно выжили в конце шоу.

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