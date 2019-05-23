Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала сериала

Программный директор HBO — компании, выпускающей сериал «Игра престолов», — Кейси Блойс ответил на критику заключительного сезона фантастической саги. Его слова передает издание Variety.

По словам Блойса, тот факт, что окончание сериала понравится не всем, был очевиден. «Всегда грустно, когда шоу разъединяет, но это часть телевизионного цикла, который идет дальше. Но мы очень гордимся этим проектом», — признался он и поблагодарил шоуранеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса за отличную работу.

Среди причин недовольства представить HBO выделил масштаб фанатской базы сериала. «Нельзя угодить всем, да это и не должно быть целью», — пояснил Блойс.

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Ранее в мае более миллиона фанатов подписали петицию с просьбой переснять восьмой сезон «Игры престолов». Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, и артист Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка, назвали это требование неуважительным по отношению ко всей съемочной команде сериала.

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