Названа женщина года

Американская певица и актриса Зендая была удостоена премии «Женщина года» австралийской версии журнала GQ.

Отмечается, что артистка входит в число самых богатых молодых знаменитостей. «Начав свою карьеру в подростковом возрасте, она превратилась в одну из самых крупных звезд своего поколения, талантливую певицу, танцовщицу и актрису, и самое захватывающее, что 23 года — это только начало»,— заявила вручавшая ей награду главный редактор Vodue Australia Эдвина МакКан.

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Сама Зендая отметила, что не поняла, как получила титул женщины года в таком раннем возрасте и назвала это «просто безумием». По ее словам, иногда она слишком погружается в работу и забывает наслаждаться происходящими с ней событиями.

«Я сейчас секунду посмотрю вокруг и подумаю: "Охренеть, это происходит!" Это очень круто, поэтому, ребята, спасибо вам большое», — заключила артистка.

Зендая известна по таким фильмам и сериалам, как «Эйфория», «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома», «Величайший шоумен» и «Танцевальная лихорадка». В 2013 году она выпустила дебютный музыкальный альбом Zendaya.

В прошлом году журнал Billboard назвал женщиной года певицу Ариану Гранде. По словам критиков, она «стала звездой на своих условиях, никогда не склоняясь к какому-то определенному тренду или направлению в музыке».

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