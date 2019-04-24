Названа самая красивая женщина планеты

Американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Она оказалась на обложке специального выпуска.

Jennifer Garner is gracing our cover of this year's #BeautifulIssue! 💕 The gorgeous actress, activist and mom of three is doing her part to change the world everyday. Tap our bio link to read her thoughts on friendship, raising kind kids and staying happy! |📷: @thomaswhiteside Фото опубликовано @people

Издание отмечает, что артистка совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, она мать троих детей.

В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, а родители никогда не делали комплименты ее внешности. Она добавила, что сейчас в свободное время чаще всего носит спортивную одежду и совсем не умеет правильно наносить макияж. Кроме того, Гарнер отметила, что наиболее привлекательной чувствует себя, когда возвращается домой после фотосессии, а ее дети просят смыть косметику и распустить волосы: «Я вижу в этом комплимент. Они хотят, чтобы я просто выглядела как их мама».

Дженнифер Гарнер — актриса и продюсер. Она известна по таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина». В 2005 году она вышла замуж за Бена Аффлека, а в 2017 году они подали на развод.

В 2018 году журнал People признал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк.

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