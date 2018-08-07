Самая красивая женщина мира попала в больницу с кишечным вирусом

Американскую певицу Пинк госпитализировали в Австралии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте развлекательной компании Live Nation AUS & NZ.

«Выступление Пинк, запланированное в Сиднее в концертном зале Qudos Bank Arena, переносится. Она попала в больницу в воскресенье [5 августа] вечером, была сразу выписана. В понедельник она снова была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Певица попала в больницу из-за обезвоживания и кишечной инфекции, уточняет BFM TV со ссылкой на врачей.

В апреле журнал People объявил Пинк самой красивой в мире женщиной. Всего в «рейтинг красивых людей» попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс. Раньше список назывался «Самая красивая женщина».

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