Поклонники вступились за располневшую звезду «Игры престолов»

Фанаты вступились за актера Джейсона Момоа, известного по сериалу «Игра престолов» и фильму «Аквамен». Артиста обвинили в том, что он перестал следить за фигурой.

Неделю назад издание US Weekly опубликовало в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха Момоа в Венеции. На снимке он запечатлен в плавках под пляжным зонтиком. В комментарии пользователи начали интересоваться, куда исчез пресс звезды, отмечать, что исполнитель роли кхала Дрого, похоже, забросил спорт и заявлять, что теперь у актера «фигура папочки».

Через несколько дней возмущенные поклонники начали публиковать посты в Twitter, в которых призывали остановить бодишейминг и хвалили физическую форму актера.

«Сегодня в интернете критикуют Джейсона Момоа за эту фотографию из отпуска, потому что "толстый теперь" и "имеет тело папочки". Я официально теперь никогда больше не сниму свою рубашку. Даже в душе».

«Это Джейсон Момоа с пятью процентами жира, а это Джейсон Момоа с 18 процентами жира. Успокойтесь».

«Это фото, из-за которого Джейсон Момоа столкнулся с бодишеймингом в сети. Если бы я так выглядел, я бы перестал носить одежду».

«Я бы буквально швырнула себя на тело Джейсона Момоа, чтобы защитить его и его право есть пиццу до самой корочки».

В апреле Момоа сбрил бороду и развеял ее по пустыне ради сохранения природы. В ролике, озаглавленном как «Прощай, Дрого... Я побрился!», актер избавился от растительности на лице и попутно рассказал о том, что пластик уничтожает Землю.

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