Рекламу популярного женского бренда запретили из-за слишком сексуальной модели

Рекламу британского бренда Pretty Little Thing раскритиковали в сети за слишком сексуальные наряды. Кадры записи появились на сайте издания The Independent.

В начале видео оператор снимает сзади модель в черных трусах и оранжевом лифе, на других кадрах она лежит на полу в прозрачном боди и с неоновой палочкой между ног. Следующий образ девушки состоит из коротких джинсовых шорт, черного бюстгальтера и белых длинных сапог на каблуке.

Управление по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority) страны заблокировало видеоролик популярного магазина одежды из-за излишней сексуализации. «Данный ролик больше не должен публиковаться в сети. Мы запрещаем Prettylittlething.com Ltd использовать в коммерческих целях рекламу, которая может оскорбить женщин из-за их объективизации», — отметили сотрудники организации.

Руководство бренда Pretty Little Thing заявило, что бренд в своей рекламе демонстрировал различные фигуры, чтобы вдохновлять женщин и показывать их уникальность.

В сентябре 2019 года новая рекламная фотосессия «Buro 24/7 Казахстан» и бренда одежды H&M вызвала возмущение пользователей сети. На фотографиях девушки в одежде премиальной линейки H&M Studio изображают жертв насилия. Одна из них лежит на полу со связанными руками, другая прикована к батарее в ванной рядом с лужей крови. Клиенты не оценили идею фотосъемки.

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