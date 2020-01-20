Девушка с чешуйчатой кожей снялась в рекламе купальника

Девушка с чешуйчатой кожей стала моделью для рекламы купальников крупной американской сети магазинов Target. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя афроамериканка Джейза Гэри (Jeyza Gary) родилась с врожденным ламеллярным ихтиозом (генетическое заболевание, при котором кожа больного сплошь покрывается крупнопластинчатыми чешуйками). Грубая и сухая кожа девушки отшелушивалась и сменялась каждые две недели, доставляя ей неприятные ощущения.

Несмотря на свой недуг, Гэри решила начать карьеру модели. В рекламной кампании Target она представила купальник из рельефной ткани желтого цвета с диагональными линиями. Костюм состоял из топа на бретельках и трусов с высокой талией. Образ модели дополнила цепочка-чокер на шее и крупные серьги с ракушками.

По информации издания, американка заинтересовалась модельным бизнесом после того, как одноклассник пожелал ей в выпускном альбоме попробовать себя в этой профессии. Девушка начала посещать кастинги и подписала контракт с модельным агентством в мае 2019 года.

Ранее в январе канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго Винни Харлоу показала пятнистое тело в бикини. Она позировала в ярко-розовам бикини модного бренда HMN ALNS, верх которого состоял из небольших чашек треугольной формы со скрещенными завязками чуть ниже груди.

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