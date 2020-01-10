Модель с заболеванием кожи показала пятнистое тело в бикини

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу показала пятнистое тело в бикини. Серия снимков появилась в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

На фотографиях Харлоу позирует, сидя на лежаке и расставив ноги в разные стороны. На ней ярко-розовый бикини модного бренда HMN ALNS, верх которого состоит из небольших чашек треугольной формы, скрещенных завязками чуть ниже груди.

Фото: @winnieharlow

Кроме того, на ногах модели кроссовки Nike Air Max 97 OG, выпущенные в коллаборации с маркой Off-White, стоимостью примерно 122 тысячи рублей. Образ знаменитости также дополнен массивными серебряными цепями, серьгами-конго и черными очками с малиновыми линзами.

Это не первый раз, когда Винни Харлоу демонстрирует подписчикам свое тело в откровенных нарядах. Так, в декабре 25-летняя Харлоу опубликовала несколько снимков, на которых она позирует на яхте в кружевном прозрачном топе бренда Kloset Envy сиреневого цвета, полностью просвечивающем ее грудь.

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