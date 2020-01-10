Модель с заболеванием кожи показала пятнистое тело в бикини

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу показала пятнистое тело в бикини. Серия снимков появилась в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.
На фотографиях Харлоу позирует, сидя на лежаке и расставив ноги в разные стороны. На ней ярко-розовый бикини модного бренда HMN ALNS, верх которого состоит из небольших чашек треугольной формы, скрещенных завязками чуть ниже груди.
Кроме того, на ногах модели кроссовки Nike Air Max 97 OG, выпущенные в коллаборации с маркой Off-White, стоимостью примерно 122 тысячи рублей. Образ знаменитости также дополнен массивными серебряными цепями, серьгами-конго и черными очками с малиновыми линзами.
Это не первый раз, когда Винни Харлоу демонстрирует подписчикам свое тело в откровенных нарядах. Так, в декабре 25-летняя Харлоу опубликовала несколько снимков, на которых она позирует на яхте в кружевном прозрачном топе бренда Kloset Envy сиреневого цвета, полностью просвечивающем ее грудь.