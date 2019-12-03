Модель с заболеванием кожи пришла на вечеринку в открытом платье

Канадская супермодель и активистка с витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу выбрала для церемонии награждения Fashion Awards 2019, которая состоялась 2 декабря, открытое платье. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Вечеринка проходила в Альберт-Холле в Лондоне. На 25-летней Харлоу было розовое платье бренда Vivienne Westwood. Наряд представлял собой корсет с глубоким декольте, переходящий в короткую юбку. По бокам к платью были пришиты объемные оборки, а сзади — шлейф. Свой образ модель дополнила остроносыми туфлями-лодочками.

В откровенных нарядах на вечеринку пришли и другие модели, в частности, Наоми Кэмпбелл и Кайя Гербер. Первая появилась в узком прозрачном платье с открытой спиной и шлейфом, а вторая — в бюстгальтере и кружевной белой юбке.

Награду «Модель года» завоевала 19-летняя южносуданско-австралийская модель Адут Акеч. На ней было многослойное зеленое платье Valentino с длинным шлейфом и высоким разрезом.

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