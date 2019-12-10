Модель с заболеванием кожи сфотографировалась в просвечивающем грудь топе

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу сделала несколько фотографий в откровенном наряде. Кадры девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

На снимках 25-летняя Харлоу позирует на яхте в кружевном прозрачном топе бренда Kloset Envy сиреневого цвета, через который полностью просвечивает ее грудь. Кроме него на модели кружевные шорты и длинная накидка из того же комплекта. Образ активистки дополнен золотым массивным браслетом на ноге от американской марки ювелирных украшений Lace by Tanaya.

«Побег от зимы выглядит так», — подписала Харлоу снимок, сделанный в Майами.

Это не первый раз, когда Винни Харлоу демонстрирует подписчикам свое тело в откровенных нарядах. Так, она выбрала для церемонии награждения Fashion Awards 2019, которая состоялась 2 декабря, открытое платье бренда Vivienne Westwood. Оно представляло собой корсет с глубоким декольте, переходящий в короткую юбку.

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