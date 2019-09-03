Ким Кардашьян снялась в обнимку с моделью с болезнью кожи и разочаровала фанатов

Канадская фотомодель и активистка Винни Харлоу с витилиго (нарушение пигментации кожи) стала лицом бренда косметики KKW Beauty, который основала телезвезда Ким Кардашьян-Уэст. Об этом Кардашьян сообщила в своем Instagram.

В среду, 3 сентября, в аккаунте знаменитости появилась фотография, на которой она сидит на полу в обнимку с Харлоу, одетой в прозрачный черный комбинезон. Кроме того, в серии опубликованы снимки новой продукции KKW x WINNIE, среди которых — палетка матовых и блестящих теней, блеск для губ в трех оттенках и хайлайтеры. «Я очень рада анонсировать мою коллаборацию KKW x WINNIE. Я обожаю и уважаю Винни Харлоу. Она — воплощение настоящей красоты», — подписала пост Кардашьян.

Однако поклонники Кардашьян не оценили выбор телезвезды. «Ким, вообще-то она нам не нравится», — возмущалась одна девушка. «Она не очень хороший человек. Не понимаю, зачем тебе коллаборация с ней. Она из Торонто, и я знал ее еще когда она не была знаменитой. Она слишком заносчива», — негодовал другой подписчик.

«Сис, мы все ненавидим Шантель (настоящее имя Винни Харлоу — прим. «Ленты.ру»). Все участницы шоу "Топ-модель по-американски" подтвердят это. Я рада, что ты за инклюзивность, но в следующий раз выбери менее грубую и высокомерную модель, ладно?» — советовала третья комментаторша. «Мне одной кажется странным, что вся линейка продуктов Ким нацелена на сокрытие дефектов кожи, но тут вдруг она сидит с Винни, которая получила известность благодаря дефектам кожи?» — задавалась вопросом еще одна фанатка.

В июле тональный крем косметического бренда Ким Кардашьян помог страдающей легочной гипертонией женщине скрыть последствия болезни, из-за которых она не выходила из дома в открытой одежде. Визажистка из Калифорнии Катерина Марруфо поделилась фотографиями больных ног своей матери и рассказала, что заболевание изменило их цвет. Однако средство KKW Beauty замаскировало кожную болезнь.

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