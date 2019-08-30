Ким Кардашьян вытащила из тюрьмы пенсионерку и сняла ее в рекламе нижнего белья

Бывшая заключенная Элис Мари Джонсон стала первым лицом бренда корректирующего нижнего белья Skims, который основала телезвезда Ким Кардашьян-Уэст. Об этом сообщает Vogue.

64-летняя Джонсон снялась в рекламной кампании в черном облегающем комплекте. В интервью, которое Ким Кардашьян опубликовала в cторис Instagram, Джонсон рассказывает свою историю и благодарит телезвезду за подаренную ей свободу.

Джонсон была приговорена к пожизненному лишению свободы без возможности условно-досрочного освобождения за преступление, связанное с наркотиками. Ким Кардашьян детально рассмотрела дело женщины, после чего отправилась в Белый дом в сопровождении юристов, чтобы убедить президента США Дональда Трампа освободить ее. Добившись своего летом 2018 года, Кардашьян решила изучать право, чтобы в будущем начать карьеру адвоката.

Ранее в августе Ким Кардашьян-Уэст представила новое имя своего бренда нижнего белья, которое ей пришлось изменить из-за возмущения японцев. «Мои фанаты и подписчики дарят мне огромное вдохновение. Они всегда дают мне обратную связь, к которой я прислушиваюсь. Поэтому я так признательна за то, что они поделились своими идеями насчет нового имени бренда. После долгих раздумий и обсуждений я рада представить вам SKIMS Solutionwear», — подписала она фото.

До этого, в июне, Кардашьян отказалась изменить название линейки «Кимоно», несмотря на шквал критики со стороны японцев в соцсетях. Они негативно отреагировали на выбор названия, заявив, что оно оскорбительно, поскольку кимоно является их традиционной национальной одеждой.

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