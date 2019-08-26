Ким Кардашьян выбрала новое имя для своего бренда после скандала

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст представила новое имя своего бренда нижнего белья, которое ей пришлось изменить из-за возмущения японцев. Женщина объявила об этом в своем Instagram-аккаунте.

«Мои фанаты и подписчики дарят мне огромное вдохновение. Их мнения всегда дают мне обратную связь, к которой я прислушиваюсь, поэтому я так признательна им, что они поделились своими идеями насчет нового имени бренда. После долгих раздумий и обсуждений я рада представить вам SKIMS Solutionwear», — подписала она фото.

Подписчики Кардашьян поддержали ее решение о переименовании бренда и похвалили предпринимательницу. «Эпичное переименование. Она очень гибкий исполнительный директор», — оценил решение Кардашьян один из пользователей. «Ким Кардашьян куда лучше в бизнесе, чем Бейонсе», — высказал свое мнение другой. «Люди любят критиковать Ким, но каждый раз, когда ее о чем-то просят, она прислушивается и приносит извинения людям, которые остаются слишком жестокими к ней», — прокомментировал пост один из подписчиков.

В продажу белье от Ким Кардашьян поступит 10 сентября.

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В июле Ким Кардашьян пообещала переименовать собственный бренд нижнего белья «Кимоно» (Kimono) после многочисленных просьб японцев.

До этого, в июне, Кардашьян отказалась изменить название линейки «Кимоно», несмотря на шквал критики со стороны японцев в соцсетях. Они негативно отреагировали на выбор названия, заявив, что оно оскорбительно, поскольку кимоно является их традиционной национальной одеждой.

К мнению общественности присоединился и мэр японского города Киото Даисаку Кадокава. Он отправил Кардашьян официальное письмо с просьбой изменить название бренда, а также пригласил ее посетить город, чтобы познакомиться с его культурой.

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